Amplifon ottiene linea di credito sostenibile da 300 milioni di euro

Amplifon, azienda leader a livello globale nel settore delle soluzioni e dei servizi per l’udito, ha recentemente firmato una nuova linea di credito revolving sustainability-linked con un gruppo di banche, per un valore totale di 300 milioni di euro. Questa mossa contribuirà a rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria e la liquidità dell’azienda, diversificando le sue fonti di finanziamento ed estendendo la scadenza media del debito.

La durata di questa nuova linea di credito è di 3 anni, con l’opzione di estenderla per altri 2 anni a discrezione della Società. L’accordo consentirà ad Amplifon di disporre di una maggiore flessibilità finanziaria e di una solida posizione di liquidità. Inoltre, la linea di credito è stata progettata in modo da essere in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, contribuendo alla realizzazione del Piano di Sostenibilità e di alcuni Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.