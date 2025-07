Amplifon: +1,6% per i ricavi semestrali, utile adj. cala a 90,5 mln

Amplifon ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere archiviato il primo semestre dell’anno con ricavi consolidati pari a 1.180,5 milioni di euro, in crescita dell’1,6% a cambi costanti rispetto al primo semestre del 2024, “nonostante la debolezza e la crescente volatilità del contesto di mercato con il deterioramento dello scenario macroeconomico e geopolitico nel secondo trimestre, la forte base comparativa e oltre 1,5 giorni lavorativi in meno”. Nel semestre in esame l’Ebitda adjusted si è attestato a 287,6 milioni contro i 297,1 milioni nel primo semestre del 2024, mentre il risultato netto adjusted è stato di 90,5 milioni contro i 107,8 milioni nel primo semestre del 2024 “per i maggiori ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e per l’incremento degli oneri finanziari”.

Per il resto del 2025, la società si attende una graduale normalizzazione del mercato globale. E nel dettaglio, in considerazione della performance del secondo trimestre e delle previsioni sull’andamento del mercato, assumendo che non vi siano ulteriori rallentamenti nelle attività economiche globali dovuti, fra l’altro, alle note tematiche relative alla situazione macroeconomica e geopolitica, per il 2025, con riferimento a quanto precedentemente comunicato, Amplifon si attende:

Ricavi consolidati in crescita di circa il 3% a cambi costanti (precedentemente mid to high single-digit);

Un margine Ebitda su base adjusted di circa il 23% (precedentemente almeno il 24%).

Nel medio termine, Amplifon resta “estremamente positiva circa le proprie prospettive per uno sviluppo profittevole e sostenibile, grazie ai fondamentali del mercato hearing care e alla forte posizione di leadership, nonché alla piena implementazione del piano Fit4Growth per il miglioramento della redditività e rafforzamento della competitività del Gruppo”.