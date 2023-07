American Express: Ricavi Q2 in Rialzo ma Inferiori alle Attese, Mercato Reagisce

Nel secondo trimestre, American Express, la nota società finanziaria statunitense, ha registrato un incremento dei ricavi, ma i risultati sono stati inferiori alle previsioni del mercato. Nonostante i consumatori abbiano mantenuto alta la spesa in settori come viaggi, intrattenimento e ristorazione, i numeri non hanno soddisfatto completamente le aspettative.

La società ha annunciato un profitto netto di 2,17 miliardi di dollari, che equivale a 2,89 dollari per azione. Questo è un aumento rispetto all’1,96 miliardi, o 2,57 dollari per azione, registrato lo stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, le previsioni del mercato erano di 2,81 dollari per azione. I ricavi hanno segnato un incremento del 12% raggiungendo i 15,05 miliardi di dollari, ma le previsioni erano più ottimistiche, aspettandosi 15,41 miliardi.

Nonostante questi risultati, American Express ha confermato le sue previsioni per l’intero anno fiscale. La società prevede una crescita dei ricavi compresa tra il 15% e il 17%, con un utile per azione compreso tra 11 e 14 dollari. Il titolo di American Express nel premercato ha registrato un calo del 3,7%, dopo una chiusura invariata il giorno precedente. Da inizio anno, tuttavia, il titolo ha guadagnato quasi il 20% sul mercato.