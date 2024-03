American Eagle svela i conti: ricavi a $1,68 mld

American Eagle ha annunciato una nuova strategia per incrementare la crescita dei profitti nei prossimi tre anni e ha dichiarato di aver eliminato 94 milioni di dollari di oneri di svalutazione relativi alla sua attività di logistica interna Quiet Platform.

L’azienda ha inoltre riportato un utile per le festività natalizie che ha battuto le aspettative di Wall Street grazie alla forte domanda e alla riduzione dei ribassi e dei costi di produzione.

Nel dettaglio nel suo quarto trimestre fiscale rispetto alle previsioni di Wall Street, in base a un sondaggio condotto da LSEG, la società ha registrato utili per azione di 61 centesimi rettificati contro i 50 centesimi attesi e ricavi a 1,68 miliardi di dollari contro gli 1,67 miliardi di dollari attesi. L’utile netto della società per il periodo di tre mesi conclusosi il 3 febbraio è stato di 6,32 milioni di dollari, o 3 centesimi per azione, rispetto ai 54,6 milioni di dollari, o 28 centesimi per azione, dell’anno precedente. Escludendo le voci una tantum, American Eagle ha registrato un utile rettificato di 61 centesimi per azione.

Le vendite sono salite a 1,68 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 12% rispetto agli 1,5 miliardi di dollari dell’anno precedente.