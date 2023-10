American Airlines in rosso nel terzo trimestre

American Airlines ha registrato una perdita nel terzo trimestre e ha ridotto le sue previsioni di profitto per l’anno in corso, in parte in risposta all’aumento dei prezzi del carburante.

Il vettore ha dichiarato che prevede di guadagnare tra i 2,25 e i 2,50 dollari per azione, su base rettificata, per l’anno in corso, in calo rispetto alla stima di luglio di 3-3,75 dollari, ma ampiamente in linea con le aspettative degli analisti. American ha dichiarato di aspettarsi un margine operativo rettificato per l’intero anno del 7%, in calo rispetto alla precedente previsione di un margine del 10%.

La società ha registrato un utile per azione rettificato a 38 centesimi contro i 25 centesimi previsti e ricavi totali a 13,48 miliardi di dollari contro i 13,52 miliardi previsti.