AMD: utili e fatturato I trimestre battono le attese, ma il titolo scivola di oltre il 6%

AMD (Advanced Micro Devices) ha annunciato di aver concluso il primo trimestre con utili e un fatturato migliori delle attese.

Il titolo scivola tuttavia di oltre il 6% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, sulla scia di una guidance peggiore dell’outlook degli analisti.

L’eps di AMD è stato pari a 60 cents su base adjusted, meglio dei 56 cents per azione previsti.

Il fatturato è ammontato a $5,35 miliardi, meglio dei $5,3 miliardi attesi dal consensus.

Per il trimestre in corso, AMD ha detto di prevedere vendite per un valore di $5,3 miliardi, al di sotto dei $5,48 miliardi stimati dagli analisti.

Il produttore Usa di chip continua a far fronte alla crisi della domanda dei PC.

La ceo Lisa Su ha detto di credere che la domanda dei PC dovrebbe tornare a rafforzarsi nel secondo semestre dell’anno, sulla scia del miglioramento del mercato dei server.