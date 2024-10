AMD: deludono previsioni sul fatturato, resta gap con Nvidia

Advanced Micro Devices (AMD) ha subito un calo oltre il 7% nell’after market, in scia ad una previsione di entrate sotto le aspettative degli analisti, segnale di una crescita più lenta del previsto nel settore dell’intelligenza artificiale (AI). La società ha annunciato che prevede entrate per circa 7,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre, al di sotto della stima media degli analisti di 7,55 miliardi di dollari.

Nonostante AMD preveda ora di generare oltre 5 miliardi di dollari di vendite quest’anno dagli acceleratori AI, rispetto alla previsione precedente di 4,5 miliardi di dollari, alcuni analisti e investitori si aspettavano un incremento maggiore. AMD sta cercando di colmare il divario con Nvidia, leader nel mercato dei chip che facilitano lo sviluppo e l’esecuzione di servizi AI. La società sta ora ottenendo miliardi di dollari da questo tipo di prodotto, segnando un rapido aumento rispetto all’anno precedente, ma il livello rimane ben al di sotto dei miliardi di dollari guadagnati dal suo rivale.

Il fatturato del terzo trimestre di AMD è cresciuto del 18% raggiungendo 6,82 miliardi di dollari, superando la stima media di 6,71 miliardi di dollari. L’EPS, esclusi alcuni elementi, è aumentato a 92 centesimi per azione, in linea con le proiezioni.

I nuovi prodotti acceleratori MI300 di AMD, che competono con i chip di Nvidia, sono emersi come uno dei principali motori di crescita del fatturato. Tuttavia, la crescita è stata ostacolata dalla disponibilità di forniture. Come molte aziende del settore, AMD non possiede più proprie fabbriche, ma ha scelto di esternalizzare la produzione alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.