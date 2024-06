AMD accelera l’introduzione di nuovi processori per l’AI

Advanced Micro Devices, meglio nota come AMD, sta mettendo il turbo nell’introduzione di nuovi processori per intelligenza artificiale, con l’obiettivo di contrastare il dominio di Nvidia nel settore.

Il nuovo MI325X sarà disponibile per la vendita nel quarto trimestre, ha dichiarato il CEO Lisa Su, durante il discorso di apertura della conferenza Computex a Taiwan. Questo chip, successore del MI300, sarà dotato di più memoria e di un throughput dei dati più veloce, secondo quanto affermato dall’azienda. Sarà seguito dal processore MI350 nel 2025 e dal modello MI400 un anno dopo. Questo passaggio a un ciclo di rilascio circa annuale si allinea ai piani di Nvidia, delineati dal CEO Jensen Huang in un discorso tenuto la sera prima a Taipei.

AMD è tra le aziende che si stanno affrettando a portare sul mercato nuovi prodotti destinati a sfruttare i massicci investimenti nei nuovi sistemi di addestramento per l’intelligenza artificiale. Su ha affermato che l’azienda sta ancora riscontrando una forte domanda per i suoi MI300 e che i nuovi modelli saranno favorevolmente comparabili con le offerte della concorrenza.

La società di Santa Clara ha mostrato il maggior progresso tra i gruppi che inseguono Nvidia. AMD ha aumentato il suo obiettivo di vendite per i cosiddetti acceleratori AI a 4 miliardi di dollari quest’anno, anche se si tratta ancora di numeri modesti in confronti a quelli di Nvidia. La unit data center di quest’ultima è sulla buona strada per registrare vendite annuali oltre i 100 miliardi di dollari, superando il totale annuo combinato delle entrate di AMD e Intel.