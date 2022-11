Ambienta acquisisce il controllo di Lässig, azienda di prodotti sostenibili per neonati e bambini

Ambienta ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Lässig. In precedenza, la società era detenuta da investitori finanziari e dai fondatori Claudia e Stefan Lässig e Karin Heinrich. Ambienta diventa così il nuovo azionista di maggioranza al fianco dei fondatori e Karin Heinrich, che mantengono una partecipazione significativa nell’azienda, e degli investitori finanziari.

Con sede a Babenhausen (Assia, Germania), Lässig offre prodotti di alta qualità, funzionali, sostenibili e innovativi per neonati, bambini e per l’intera famiglia, distribuiti in Germania, Austria e Svizzera (DACH) e in altri mercati europei.

Lässig si è avviata su una traiettoria di crescita e ha intrapreso l’espansione verso altri mercati europei, come la Francia e il Benelux, forte di una presenza consolidata nell’area DACH. Ambienta interverrà per favorire ulteriormente l’internazionalizzazione, avvalendosi della sua rete internazionale e delle sue risorse. Inoltre, Ambienta promuoverà la digitalizzazione delle vendite, dei processi e dell’attività operativa.