Amazon: trimestrale e guidance non convincono. Fatturato 2022 cresce al ritmo più lento da sbarco a Wall Street

Amazon ha annunciato una trimestrale che ha messo in evidenza un utile per azione di 3 centesimi e un fatturato di $149,2 miliardi nell’ultimo trimestre del 2022, meglio dei $145,2 miliardi attesi, secondo gli analisti interpellati da Refinitiv.

Non è chiaro se l’eps di 3 centesimi possa essere rapportato ai 18 centesimi per azione attesi dal consensus.

Il colosso americano dell’e-commerce ha annunciato una guidance che non convince i mercati, prevedendo per il primo trimestre del 2023 un giro d’affari compreso tra $121 miliardi e $126 miliardi, in crescita su base annua tra il 4% e l’8%, rispetto ai $125,1 miliardi attesi dagli analisti.

Il titolo arretra del 5% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, scontando i dati sul fatturato dell’intero 2022, che hanno indicato un tasso di crescita del 9%, il più basso da quando Amazon è sbarcata in Borsa.