Amazon, Target: possibili stop a consegne per incendi in Canada

Gli incendi in Canada stanno causando non solo danni ambientali, ma anche difficoltà nella vita quotidiana. Tra queste, si aggiungono i problemi per le consegne di pacchi da parte di Amazon e Target. Le avverse condizioni atmosferiche stanno portando le aziende a modificare i loro servizi e a proteggere i propri lavoratori.

Amazon ha dichiarato giovedì di aver ridotto i percorsi di consegna per i suoi autisti nelle zone colpite dall’inquinamento atmosferico. Inoltre, l’azienda sta fornendo mascherine N-95 ai lavoratori delle consegne e li incoraggia a tornare alle stazioni di consegna in caso di malessere. Anche Target, per far fronte alla situazione, ha comunicato che il suo servizio di ritiro ordini “Drive Up” potrebbe non essere attivo nelle aree più colpite. I clienti possono verificare tramite l’applicazione mobile di Target se il servizio è disponibile presso il loro negozio locale.

Il Canada sta vivendo l’inizio della stagione degli incendi più grave della sua storia, con centinaia di incendi in gran parte del Paese. Il fumo provocato da questi eventi ha raggiunto anche gli Stati Uniti, creando una densa coltre giallastra. Mercoledì, la qualità dell’aria a New York City è stata considerata la peggiore al mondo. Le misure adottate da Amazon e Target sono volte a garantire la sicurezza dei loro dipendenti e a limitare l’impatto dei problemi causati dagli incendi in Canada.