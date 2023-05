Amazon: lavoratori minacciano sciopero

I dipendenti di Amazon minacciano di incrociare le braccia oggi per protestare contro il recente mandato di rientro in ufficio, i licenziamenti e la situazione ambientale dell’azienda.

Circa 1.900 dipendenti in tutto il mondo dovrebbero scioperare oggi e circa 900 di loro si raduneranno fuori dalle Spheres, le enormi cupole di vetro che caratterizzano la sede centrale di Amazon a Seattle, secondo quanto riferito dai gruppi di dipendenti che sostengono l’iniziativa. Lo sciopero è stato organizzato in parte da Amazon Employees for Climate Justice, un’influente organizzazione di lavoratori che ha ripetutamente fatto pressione sul rivenditore elettronico in merito alla sua posizione sul clima.