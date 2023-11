Amazon: fondatore Jeff Bezos lascia Seattle per Miami

Jeff Bezos, che ha fondato Amazon dal suo garage di Seattle nel 1994, lascia la città e si trasferisce a Miami per stare vicino ai suoi genitori e alla sua azienda spaziale Blue Origin.

Bezos ha annunciato la decisione in un post su Instagram giovedì scorso, che includeva un video in cui visitava uno dei primi uffici di Amazon, il garage della sua casa in affitto nel sobborgo di Seattle, Bellevue, Washington. È lì che Bezos nel 1995 ha lanciato Amazon come rivenditore di libri online, prima di trasformare l’azienda in un gigante della vendita al dettaglio e del cloud computing.