Amazon continua a puntare sulla Germania: investimento da 10 miliardi entro il 2026

Il colosso digitale Amazon ha annunciato un piano di investimento di 10 miliardi di euro in Germania entro il 2026, attraverso la sua controllata Aws, per potenziare l’offerta di cloud computing nel paese.

Questo investimento si somma ai 7,8 miliardi di euro già annunciati lo scorso maggio per la creazione della ‘nuvola sovrana’ europea. Amazon ha precisato che il nuovo investimento includerà 8,8 miliardi di euro destinati alle infrastrutture cloud e 1,2 miliardi di euro per la logistica, la robotica e le sedi centrali. “Questo impegno rappresenta un passo significativo per rafforzare la nostra presenza in Europa e sostenere la crescita tecnologica del continente”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato stampa.