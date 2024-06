Alumis fissa il prezzo dell’IPO e avvia le negoziazioni su Nasdaq

La biotech statunitense Alumis ha comunicato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO), fissato a 16 euro per azione per un totale di 13.125.000 azioni ordinarie. Questo prezzo si colloca al limite inferiore della forchetta di prezzo precedentemente stabilita. Tutte le azioni sono offerte dalla stessa Alumis.

In aggiunta l’azienda ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di over-allotment della durata di 30 giorni, permettendo loro di acquistare fino a 1.968.750 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti di sottoscrizione e delle commissioni.

Le azioni di Alumis inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq a partire dal 28 giugno 2024, con il simbolo ‘ALMS’. La conclusione dell’offerta è prevista per il 1 luglio 2024.Oltre alle azioni vendute tramite l’IPO, Alumis ha accettato di vendere ulteriori 2.500.000 azioni ordinarie in un collocamento privato simultaneo a 16 dollari per azione a AyurMaya Capital Management, uno dei suoi investitori esistenti. Il completamento del collocamento privato è subordinato alla chiusura dell’offerta pubblica iniziale.

Alumis prevede che i proventi lordi derivanti dall’IPO e dal collocamento privato simultaneo, al netto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta e di collocamento privato, ammontino a 250 milioni di dollari, escludendo l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto di ulteriori azioni da parte dei sottoscrittori.