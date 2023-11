Almawave acquisisce il 70% di Mabrian Technologies

Almawave, società italiana leader nel settore Data & Artificial Intelligence e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato un importante passo avanti nella sua crescita strategica. La controllata The Data Appeal Company ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di Mabrian Technologies, società spagnola specializzata in soluzioni per Travel e Destination Intelligence.

Mabrian Technologies, con sede a Minorca e Barcellona, è un player chiave nel settore dello sviluppo di soluzioni innovative di data analytics. La società è riconosciuta per la sua competenza nel campo del decision intelligence AI KPI’s, un elemento fondamentale per il settore in rapida evoluzione del Data & Artificial Intelligence.