Alibaba valuta IPO negli USA per la divisione internazionale di e-commerce

Alibaba Group sta esplorando un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti per la sua divisione internazionale di e-commerce, che comprende i marchi Lazada e AliExpress.

Secondo fonti vicine alla questione, il progetto è ancora in fase iniziale e la dimensione dell’IPO non è stata definita. Il gruppo sta discutendo con le banche che potrebbero eventualmente supportare l’operazione.

La divisione, che compete con rivali come Amazon.com nei mercati al di fuori della Cina, è una delle sei unit in cui Alibaba si sta dividendo. A marzo, infatti, Alibaba ha annunciato piani per suddividere il suo impero in settori come e-commerce, logistica e cloud, ognuno dei quali esplorerà raccolta di fondi e IPO al momento opportuno.

Se l’IPO dovesse concretizzarsi, la divisione di Alibaba si unirebbe a numerose altre aziende cinesi di alto profilo, tra cui il leader della moda veloce Shein, che cercano di attingere ai capitali americani nonostante le crescenti tensioni tra le due maggiori economie mondiali. Una quotazione negli Stati Uniti potrebbe attrarre investitori globali restii a investire direttamente in Cina.