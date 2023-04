Alibaba testa il suo chatbot AI Tongyi Qianwen per competere con ChatGPT

Alibaba, il colosso tecnologico cinese, sta cercando partner per sperimentare il suo chatbot AI Tongyi Qianwen, secondo quanto riportato da STAR Market Daily. L’obiettivo è competere con il popolare ChatGPT, l’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, supportato da Microsoft, che ha riscosso un enorme successo sin dal suo rilascio lo scorso novembre.

Le aziende interessate possono registrarsi per testare l’applicazione AI di Alibaba, come riportato da STAR Market, senza fornire ulteriori dettagli. La divisione cloud computing di Alibaba ha pubblicato un teaser sulle sue pagine social, presentando Tongyi Qianwen e invitando al feedback degli utenti. Tuttavia, il sito web ufficiale del chatbot offre solo la possibilità di inserire numeri di telefono ed e-mail per richiedere un invito, senza ulteriori informazioni sull’utilizzo specifico dell’applicazione.

Il lancio ufficiale di Tongyi Qianwen è previsto per martedì, durante un evento organizzato da Alibaba Cloud, con il CEO del gruppo, Daniel Zhang, che dovrebbe intervenire. Nel frattempo, altri giganti tecnologici come Baidu e Huawei Technologies stanno entrando nella sfida sui chatbot AI.