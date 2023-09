Alibaba: Cainiao Network prepara Ipo da $1 mld a Hong Kong

Cainiao Network Technology, ramo logistico di Alibaba Group Holding, si prepara a presentare domanda per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) a Hong Kong, secondo fonti interne citate da Bloomberg. Se queste previsioni dovessero concretizzarsi, Cainiao potrebbe essere tra le prime divisioni dell’azienda tecnologica cinese a quotarsi in borsa.

La società mira a raccogliere almeno $1 miliardo dalla vendita di azioni, anche se è ancora presto per stabilire una valutazione precisa.

Dopo il report di Bloomberg, le azioni di Alibaba hanno registrato un incremento a Hong Kong, con un rialzo del 3,3%, il più alto da quasi tre settimane. Se la domanda dovesse essere accettata, Cainiao potrebbe anticipare le altre unit di Alibaba nel percorso verso la quotazione, dopo che la casa madre ha annunciato a marzo di voler separare le attività.

Parallelamente, Alibaba sta rinviando l’IPO a Hong Kong della sua catena di supermercati Freshippo, in attesa di un mercato più favorevole.

Cainiao garantisce la consegna di pacchi in Cina entro 24 ore e in qualsiasi altra parte del mondo in 72 ore, operando su oltre 300 rotte internazionali in collaborazione con oltre 3.000 partner logistici.