Al Ansari Financial Services: debutto positivo per la prima IPO di Dubai del 2021

Al Ansari Financial Services, nota società di rimesse e cambio di denaro, ha registrato una performance positiva al suo debutto nel mercato finanziario di Dubai, con le azioni che hanno mostrato un incremento di oltre il 17%. Questa IPO, la prima dell’anno per Dubai, conferma l’importanza del Medio Oriente come area di crescente interesse per le vendite di azioni.

La famiglia Al Ansari ha ceduto 750 milioni di azioni, equivalenti al 10% della partecipazione nella società. Rashed Ali Al Ansari, CEO del gruppo Al Ansari Financial Services, ha sottolineato che le dimensioni dell’organizzazione hanno spinto la decisione di quotarsi in borsa. Inoltre, ha espresso soddisfazione per l’accoglienza positiva del mercato, che dimostra fiducia nella storia di crescita dell’azienda.

L’IPO, che ha raccolto fino a 210 milioni di dollari, rappresenta una delle prime per un’azienda a conduzione familiare negli Emirati Arabi Uniti, dove tali società costituiscono il 90% delle imprese private. La quotazione in borsa è un elemento fondamentale nella strategia del governo per diversificare l’economia e attirare investimenti internazionali. Dubai, nel 2021, ha annunciato la quotazione in borsa di 10 enti statali, puntando a raddoppiare le dimensioni del mercato dei capitali dell’Emirato a 817 miliardi di dollari.