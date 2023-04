Airbus: ritardi nelle consegne 2024 di circa tre mesi

L’azienda europea Airbus ha iniziato a informare le compagnie aeree di ritardi nelle consegne dei suoi aerei a corridoio singolo più venduti nel 2024, con diverse centinaia di jet che saranno posticipati di circa tre mesi, hanno detto martedì fonti del settore.

Airbus ha confermato ritardi non specificati in una dichiarazione a Reuters, ma ha detto che non riflettono un peggioramento dei problemi della catena di fornitura dopo la revisione dei piani di produzione all’inizio dell’anno.