Airbus e STMicroelectronics: nuova collaborazione per l’elettrificazione di velivoli ibridi ed elettrici

Airbus, leader europeo nel settore dell’aviazione civile, e STMicroelectronics, azienda italo-francese specializzata in semiconduttori, hanno annunciato una partnership di ricerca e sviluppo. L’obiettivo è quello di supportare lo sviluppo di soluzioni di elettronica di potenza efficienti e leggere, indispensabili per i prossimi velivoli a propulsione ibrida e aeromobili urbani completamente elettrici.

In una nota congiunta, Airbus e STMicroelectronics hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione per il futuro dell’aviazione sostenibile. L’introduzione di soluzioni di elettronica di potenza più efficienti e leggere consentirà infatti di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti aerei e di favorire lo sviluppo di aeromobili ibridi ed elettrici, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.