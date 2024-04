Air China acquista 100 aerei C919 da COMAC per 10,8 miliardi di dollari

Air China, la principale compagnia aerea cinese, ha stretto un accordo con COMAC, un’importante azienda aerospaziale di proprietà statale cinese, per l’acquisto di 100 aerei C919, versione a raggio esteso. Il valore del contratto, secondo l’ultimo catalogo prezzi fornito da COMAC, ammonta a circa 10.800 milioni di dollari USA, equivalenti a 84.240 milioni di dollari di HK.

Grazie a negoziazioni tra le parti, COMAC ha concesso a Air China “notevoli agevolazioni sui prezzi”, come riportato in un filing alla Borsa di Hong Kong, rendendo il prezzo finale inferiore al prezzo base inizialmente indicato.

Il pagamento per l’acquisto sarà effettuato in contanti e suddiviso in rate. Air China prevede di iniziare a ricevere gli aerei in diverse fasi, a partire dal 2024 fino al 2031, in linea con il proprio piano di sviluppo e le esigenze di mercato. Questo accordo è volto a favorire l’ottimizzazione della struttura della flotta e l’integrazione a lungo termine della capacità. Si stima che l’operazione aumenterà la capacità della flotta di circa il 7,5%, basandosi sul numero di tonnellate-chilometro disponibili al 31 dicembre 2023, senza considerare eventuali adeguamenti futuri alla flotta, come il ritiro di aeromobili a causa dell’invecchiamento o delle condizioni di mercato.