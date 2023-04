ADP, payrolls in aumento di 145.000 unità a marzo, ben al di sotto delle aspettative

Le assunzioni nel settore privato negli Stati Uniti hanno subito un rallentamento nel mese di marzo, mostrando un altro potenziale segnale che la crescita economica degli Stati Uniti si sta dirigendo verso un forte rallentamento o una recessione, come ha riferito l’ADP.

Le buste paga delle aziende sono aumentate di sole 145.000 unità nel mese, in calo rispetto alle 261.000 riviste al rialzo di febbraio e al di sotto delle stime del Dow Jones di 210.000 unità. Ciò ha portato le assunzioni del primo trimestre a una media di soli 175.000 posti di lavoro al mese, in calo rispetto ai 216.000 del quarto trimestre e in forte riduzione rispetto alla media di 397.000 del primo trimestre del 2022. “I dati sulle buste paga di marzo sono uno dei tanti segnali di rallentamento dell’economia”, ha dichiarato Nela Richardson, capo economista di ADP. “I datori di lavoro si stanno tirando indietro dopo un anno di forti assunzioni e la crescita dei salari, dopo un plateau di tre mesi, sta diminuendo”. Secondo i calcoli dell’azienda, a marzo le retribuzioni annuali sono aumentate del 6,9%, in calo rispetto al 7,2% di febbraio.