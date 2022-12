Adobe taglia 100 posti di lavoro soprattutto nelle vendite

Adobe si aggiunge alla lista dei big tech che stanno attuando un maxi piano di licenziamenti, tagliando circa 100 posti di lavoro, concentrati nelle vendite. Le riduzioni di personale di Adobe sono di gran lunga inferiori alle migliaia annunciate da altre aziende tecnologiche, tra cui Amazon, HP, Cisco Systems e Meta Platforms Inc. L’azienda, con sede a San Jose, in California, impiegava più di 28.700 persone alla fine del terzo trimestre fiscale, il 2 settembre. Adobe ha “spostato alcuni dipendenti in posizioni che supportano iniziative critiche” e ha eliminato “un piccolo numero” di altri posti di lavoro, ha dichiarato Adobe in un comunicato. “Adobe non sta effettuando licenziamenti in tutta l’azienda e sta ancora assumendo personale per ruoli critici”, ha dichiarato l’azienda.