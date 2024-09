Adecco Group e Salesforce potenziano l’uso dell’intelligenza artificiale e del cloud

Adecco Group, leader nei servizi di gestione delle risorse umane, ha annunciato un potenziamento della collaborazione con salesforce per incrementare l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e delle tecnologie di data cloud in tutto il gruppo. Questa strategia mira a sviluppare soluzioni innovative, come la creazione di una global talent supply chain di alto livello.

Utilizzando le più recenti tecnologie, tra cui la GenAI, adecco group sfrutterà i propri dati globali per ottimizzare i processi, migliorare il fill rate e il time to fill, e potenziare la customer experience. Caroline Basyn, chief digital and IT officer di adecco group, ha commentato: “La nostra solida collaborazione con salesforce contribuirà ad affinare il vantaggio competitivo di adecco group e ad accelerare gli sforzi per rimanere leader nel settore delle risorse umane a livello globale. Integrando l’intelligenza artificiale e i servizi cloud in tutto il gruppo, apporteremo modi più smart per supportare i nostri clienti e i nostri candidati, costruendo al contempo le fondamenta future necessarie per plasmare il mondo del lavoro”.