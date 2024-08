Accordo di fusione tra Thoughtworks e Apax partners per 1,75 miliardi di dollari

Thoughtworks, una società di consulenza tecnologica globale che combina strategia, progettazione e ingegneria, ha raggiunto un accordo definitivo di fusione con Apax Partners. Secondo i termini dell’accordo, Apax Partners acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Thoughtworks che non possiede già, al prezzo di 4,40 dollari per azione, valutando l’azienda circa 1,75 miliardi di dollari.

Questo prezzo di acquisto rappresenta un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Thoughtworks del 2 agosto 2024, l’ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio della fusione. Inoltre, il prezzo rappresenta un premio del 48% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni nei 30 giorni precedenti il 2 agosto 2024. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2024, subordinata al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

L’accordo è stato approvato da un’affiliata dei fondi Apax, azionista di maggioranza di Thoughtworks, e non necessita dell’approvazione di altri azionisti. Una volta completata la transazione, le azioni ordinarie di Thoughtworks non saranno più quotate sul Nasdaq e la società diventerà privata.