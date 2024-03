Accenture taglia le previsioni di fatturato annuale: titolo in calo nel pre-mercato

Accenture taglia le previsioni di fatturato per l’anno fiscale 2024, in quanto l’incertezza economica spinge i clienti a ridurre la spesa per i suoi servizi di consulenza.

Accenture prevede ora una crescita dei ricavi per l’intero anno tra l’1% e il 3%, rispetto alla precedente previsione del 2%-5%.

L’azienda è alle prese con una domanda fiacca per i suoi servizi informatici e di consulenza, in quanto i tassi di interesse elevati e le prospettive economiche incerte inducono i clienti a trattenere le spese.

Dopo l’elevata spesa dei clienti durante la pandemia, gli analisti affermano che la crescita del settore è rallentata negli ultimi sei trimestri. Accenture ha inoltre previsto un fatturato per il terzo trimestre compreso tra 16,25 e 16,85 miliardi di dollari, rispetto a una stima di 17,01 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.