A Piazza Affari bene Saipem e Moncler, oggi core Pce Usa

Apertura poco mossa per le borse europee, in attesa degli appuntamenti chiave di oggi e domani. A Piazza Affari, Ftse Mib avanza lievemente (+0,2%) in area 32.670 punti, con Saipem (+8,9%) e Moncler (+5,1%) in evidenza dopo i conti mentre arretrano Telecom Italia (-1,05%) e A2a (-0,9%).

Riflettori puntati sul Pce core di gennaio, l’indicatore dell’inflazione relativa alle spese per consumi che viene attentamente monitorato dalla Fed per le sue decisioni di politica monetaria, in uscita oggi pomeriggio. In calendario anche le richieste di sussidi di disoccupazione.

In Europa, focus sull’inflazione, in rallentamento in Francia e in Spagna (dato armonizzato rispettivamente al 3,1% e al 2,9%), aspettando i dati tedeschi di oggi e quelli dell’eurozona in programma domani.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 142 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,88% e quello del Bund al 2,46%. In Italia, intanto, quarta giornata di collocamento del Btp Valore.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scende sotto gli 82 dollari al barile, dopo i dati settimanali dell’Energy Information Administration sulle scorte statunitensi che hanno mostrato una crescita delle riserve di greggio.

Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,084 e dollaro/yen in calo sotto i 150 yen per dollaro.

Nel frattempo, prosegue senza sosta il rally del Bitcoin, vicino ai 63.000 dollari.